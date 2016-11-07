Число жертв взрыва на пакистанском заводе возросло до 26

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва и сильного пожара, произошедшего во вторник на заводе по утилизации судов, расположенном в пакистанском городе Гадани (провинция Белуджистан), возросло до 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей местных властей.

Ранее сообщалось о 18 погибших. В результате инцидента пострадали более 50 человек, состояние некоторых из них до сих пор оценивается как критическое.

В момент взрыва на судне, которое разрезали на металлолом, работало более ста человек.

1 ноября на борту судна на заводе в Гадани, который является вторым по величине в мире центром по утилизации старых судов, прогремел взрыв. В одном из судов оставалось горючее, которое вспыхнуло при применении газосварочного оборудования. По данным полиции, всего на территории завода произошло восемь взрывов.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф поручил создать специальную комиссию для расследования инцидента.