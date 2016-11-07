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    Число жертв взрыва на пакистанском заводе возросло до 26

    Всего на территории завода произошло восемь взрывов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва и сильного пожара, произошедшего во вторник на заводе по утилизации судов, расположенном в пакистанском городе Гадани (провинция Белуджистан), возросло до 26 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей местных властей.

    Ранее сообщалось о 18 погибших. В результате инцидента пострадали более 50 человек, состояние некоторых из них до сих пор оценивается как критическое.

    В момент взрыва на судне, которое разрезали на металлолом, работало более ста человек.

    1 ноября на борту судна на заводе в Гадани, который является вторым по величине в мире центром по утилизации старых судов, прогремел взрыв. В одном из судов оставалось горючее, которое вспыхнуло при применении газосварочного оборудования. По данным полиции, всего на территории завода произошло восемь взрывов.

    Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф поручил создать специальную комиссию для расследования инцидента.

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