Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 24 человек,
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.
14 человек погибли в населенном пункте Умуимо, еще десять в Умудуру.
По предварительным данным, на участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, произошла утечка.
Взрыв произошел в пятницу около 2.50 по местному времени, после чего на месте инцидента начался пожар.
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