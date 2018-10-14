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    Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 24 человек, 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

    14 человек погибли в населенном пункте Умуимо, еще десять в Умудуру. 

    По предварительным данным, на участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, произошла утечка.

    Взрыв произошел в пятницу около 2.50 по местному времени, после чего на месте инцидента начался пожар.

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