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Число жертв взрыва на химзаводе в Южной Корее возросло до трех

Число жертв взрыва на химзаводе в Южной Корее возросло до трех Число погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо на юге республики, возросло до трех.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 15:35
Число жертв взрыва на химзаводе в Южной Корее возросло до трех

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо на юге республики, возросло до трех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили экстренные службы Республики Корея.

Подтверждена гибель третьего рабочего при взрыве на химическом заводе в южнокорейском городе Йосу.

Отмечается, что экстренные службы потушили пожар, образовавшийся в результате взрыва, в 17:11 по местному времени. В настоящее время власти выясняют причину взрыва.

Ранее агентство сообщало о двух погибших и одном пропавшем без вести. В момент взрыва на месте происшествия находились семь человек.

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