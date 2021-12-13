Число жертв взрыва на химзаводе в Южной Корее возросло до трех

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо на юге республики, возросло до трех.

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо на юге республики, возросло до трех.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили экстренные службы Республики Корея.

Подтверждена гибель третьего рабочего при взрыве на химическом заводе в южнокорейском городе Йосу.

Отмечается, что экстренные службы потушили пожар, образовавшийся в результате взрыва, в 17:11 по местному времени. В настоящее время власти выясняют причину взрыва.

Ранее агентство сообщало о двух погибших и одном пропавшем без вести. В момент взрыва на месте происшествия находились семь человек.