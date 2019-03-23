Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате взрыва на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу возросло до 64.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, свыше 90 пострадавших находятся в критическом или тяжёлом состоянии.

В заявлении администрации города Яньчэн, где произошла трагедия, указывается, что на данный момент пропавшими без вести числятся 28 человек.

В числе находящихся на лечении в больницах пострадавших 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека - в тяжёлом.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Установить личности пропавших без вести пока не удалось.

*** 21:29

Число жертв взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

"По состоянию на данный момент, в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу погибли 62 человек, из них уже установлены личности 26 человек", - говорится в сообщении телеканала.

Сообщается, что 34 пострадавших находятся в критическом состоянии, ещё 60 - в тяжёлом.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших.