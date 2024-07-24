Число жертв взрыва на фабрике по производству текилы в Мексике возросло до пяти человек

Число жертв взрыва на фабрике по производству текилы в мексиканском городе Текила в штате Халиско увеличилось до пяти.

Число жертв взрыва на фабрике по производству текилы в мексиканском городе Текила в штате Халиско увеличилось до пяти.

Как передает Report, об этом сообщила служба гражданской защиты штата в соцсети "Х".

"Благодаря скоординированным усилиям властей пожар, возникший в результате взрыва на фабрике по производству текилы в муниципалитете Текила, был взят под контроль. К сожалению, подтверждена гибель пяти человек, еще двое пострадали", - отметили в ведомстве.

По информации газеты Milenio, взрыв на принадлежащей компании Jose Cuervo фабрике произошел, когда рабочие проводили сварочные работы на одном из резервуаров предприятия, где хранился спирт. Отмечается, что в емкости не было жидкости, однако содержались пары алкоголя.

Согласно данным, в результате взрыва резервуар отбросило на несколько десятков метров, он упал на расположенную рядом парковку, на фабрике начался пожар, на улицы вылилось 1,5 млн литров текилы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на фабрике погибли двое, пострадали пять человек.