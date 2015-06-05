​Число жертв взрыва на АЗС и наводнений в Гане превысило 200 человек

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на автозаправочной станции в столице Ганы городе Аккра и наводнений, обрушившихся на регион, превысило 200 человек, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В местном госпитале находятся 35 человек, пострадавших при взрыве, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные работы на месте взрыва продолжатся до воскресенья.

Президент Ганы Джон Драмани Махаму объявил в стране трехдневный национальный траур в память о жертвах, министр внутренних дел Марк Войонго страны назвал инцидент национальным бедствием.

Причиной взрыва стал пожар, начавшийся на АЗС в среду вечером. Пожарные бригады длительное время не могли прибыть для его тушения из-за ливня, в результате которого многие районы города оказались подтопленными. Жертвами взрыва стали люди, которые искали на АЗС убежище от дождей.