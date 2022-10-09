Число жертв взрыва на автозаправке в Ирландии выросло до 10 человек

Число жертв взрыва, произошедшего в пятницу днем на автозаправке в ирландском графстве Донегол, выросло до 10-и человек.
Как сообщил ирландский телеканал RTÉ, среди погибших - ребенок и двое подростков, восемь пострадавших находятся в больницах.
В результате взрыва обрушились здание заправочной станции в поселке Крислоу и часть расположенного рядом многоквартирного дома. В полиции заявили, что спасатели больше не рассчитывают найти под завалами выживших. Число жертв может увеличиться в течение дня.
Официальных сообщений о возможных причинах произошедшего пока не поступало.
Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, назвавший день инцидента "самым черным для Донегола и всей страны".