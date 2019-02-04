 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 125

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Еще один пострадавший при взрыве и пожаре на трубопроводе с горючим в Мексике умер в больнице.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье институт социального страхования латиноамериканской страны.

    "Этому пациенту оказывалась помощь в специализированной клинике <…> в городе Мехико", - говорится в заявлении ведомства. 

    Таким образом, число жертв трагедии, случившейся 18 января, достигло уже 125 человек. Из них 68 погибли на месте, остальные умерли в больницах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi