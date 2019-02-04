Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 125

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Еще один пострадавший при взрыве и пожаре на трубопроводе с горючим в Мексике умер в больнице.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье институт социального страхования латиноамериканской страны.
"Этому пациенту оказывалась помощь в специализированной клинике <…> в городе Мехико", - говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, число жертв трагедии, случившейся 18 января, достигло уже 125 человек. Из них 68 погибли на месте, остальные умерли в больницах.
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