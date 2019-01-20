Число жертв взрыва газопровода в Мексике выросло до 76

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва газа в мексиканском штате Идальго стали по меньшей мере 76 человек.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на местные власти.

Слова соболезнования родным и близким погибших направили власти Кубы. В США заявили о готовности оказать правительству Мексики поддержку и помощь в ликвидации последствий трагедии.

Напомним, 18 января в тот момент, когда 350 местных жителей подошли с канистрами к месту незаконной врезки в газопровод, произошёл взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 66 человек.