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Число жертв взрыва дома на острове Джерси достигло трех

Число жертв взрыва дома на острове Джерси достигло трех Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на острове Джерси увеличилось до трех. Порядка 12 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 23:56
Число жертв взрыва дома на острове Джерси достигло трех

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на острове Джерси увеличилось до трех. Порядка 12 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции начальник полиции острова Робин Смит, трансляция велась на странице правительства Джерси в Twitter.

По словам шефа полиции, здание "полностью разрушено" в результате взрыва в ночь на субботу. Следователи, которые находятся на месте происшествия, рассматривают "несколько рабочих версий произошедшего".

Как рассказал начальник пожарной службы Джерси Пол Браун, основная задача на этом этапе - найти уцелевших жителей под завалами. "Мы только начинаем поиски, и самые большие усилия в настоящий момент направлены на организацию и логистику для обеспечения нужной поддержки в нужное время для того, чтобы необходимая техника была доставлена в правильной последовательности", - сказал он. "Сейчас вся зона (поисков) освещена, команды будут работать вечером, всю ночь, останавливаться мы не будем", - добавил Браун.

Он также сообщил, что жители дома накануне вызывали пожарных и жаловались на странный запах. После этого, по словам Брауна, была проведена проверка, результатов которой он не привел.

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