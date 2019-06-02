​Число жертв взрывов в Кабуле возросло до двух

Два человека погибли и еще 24 пострадали после трех взрывов, прогремевших в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщил Twitter-аккаунт телеканала Tolo News.

«Представитель министерства общественного здравоохранения Вахидулла Майяр заявил, что в результате взрывов в Кабуле в воскресенье утром погибли два человека и 24 человека получили ранения», — говорится в публикации.

Ранее поступила информация об одном погибшем и 17 пострадавших в афганской столице.