Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек - ВИДЕО

Число жертв взрыва на газоперерабатывающем заводе, произошедшего в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, достигло 10 человек, еще пять числятся пропавшими без вести, 19 пострадали.

Как передаёт Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о двух погибших, 18 пострадавших и еще 12 пропавших без вести.

Взрыв произошел в пятницу в 17.50 по местному времени (13.50) на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься. По предварительным данным, взрыв и возгорание произошли на одной из воздухоразделительных установок завода. Взрыв не затронул основную зону, где расположены контейнеры с опасными веществами. Работа завода полностью остановлена. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, расположенных в радиусе 3 километров от места взрыва, в некоторых зданиях выбиты двери, многочисленные автомобили, стоявшие на улице, искорежены.

На месте продолжают работать спасатели, пожарные, медики. Ведется расследование причин произошедшего.