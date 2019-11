Число жертв взрыва на городском рынке в Сирии увеличилось до 19 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре сирийского города Телль-Абъяд увеличилось до 19 человек, 29 мирных граждан получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости

Ранее агентство Anadolu сообщило, что в результате взрыва в Телль-Абъяде погибли по меньшей мере десять мирных жителей.

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в городе Телль-Абъяд, который в настоящий момент находится под контролем турецкой армии и бойцов так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, взрыв прогремел на одном из городских рынков, его жертвами стали мирные жители.

At least 10 civilians have killed and scores injured by booby-trapped car targeted the marketplace of Tal Abyad in north of #Syria. #Tal_Abyad pic.twitter.com/kV8LDaMUZ6