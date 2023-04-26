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Число жертв вооруженных столкновений в Судане превысило 500

Число жертв вооруженных столкновений в Судане превысило 500 Число жертв вооруженных столкновений, начавшихся в Судане 15 апреля, превысило 500.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 23:51
Число жертв вооруженных столкновений в Судане превысило 500

Число жертв вооруженных столкновений, начавшихся в Судане 15 апреля, превысило 500.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, такие данные в среду привело суданское министерство здравоохранения.

"С начала столкновений в Судане погибли 512 человек, 4 193 получили ранения", - говорится в сообщении Минздрава.

Представитель ведомства заверил, что система здравоохранения на настоящий момент относительно стабильна и некоторые больницы вновь открылись после нескольких дней наиболее ожесточенных боев между конфликтующими сторонами.

Он добавил, что Минздрав "связался с лидерами армии и сил быстрого реагирования (спецназ - ред.) и потребовал держаться подальше от госпиталей и больниц".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения выразил серьезную обеспокоенность состоянием здоровья суданцев, пояснив, что "проведение какой-либо оценки ситуации со здоровьем в Судане в настоящее время очень затруднено, в том числе и из-за отсутствия связи и интернета".

По его данным, на сегодня в столице страны - городе Хартум - закрыт 61% медицинских учреждений, а в целом по стране работают только 16% больниц, госпиталей или поликлиник.

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