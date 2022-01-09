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Число жертв вооруженных атак в Нигерии превысило 200 человек

Число жертв вооруженных атак в Нигерии превысило 200 человек Число жертв, тела которых были обнаружены после серии атак вооруженных банд в нигерийском штате Замфара, превысило 200.
Другие страны
9 января 2022 г. 14:16
Число жертв вооруженных атак в Нигерии превысило 200 человек

Число жертв, тела которых были обнаружены после серии атак вооруженных банд в нигерийском штате Замфара, превысило 200.

Как передает Report со ссылкой на издание Premium Times, сотни человек погибли, тысячи покинули свои дома в результате атак вооруженных лиц в деревнях Анка и Буккуюм.

Местные жители отметили, что нападавших было более 500 человек.

Представитель одного из местных НПО Шаввал Алию отметил, что к утру 8 января были преданы земле тела более 200 человек, убитых во время атак вооруженных банд.

По его словам, в деревнях продолжаются поисково-спасательные работы. Более 10 тыс. человек покинули свои дома.

Вооруженные банды в Нигерии часто нападают на деревни, поджигают дома местных жителей и открывают беспорядочный огонь по мирным гражданам. Преступники также похищают людей с целью получения выкупа и крадут скот местных жителей.

Для борьбы с бандформированиями в северо-западные штаты Нигерии были переброшены тысячи военнослужащих. В последние годы в этих регионах активизировались боевики.

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