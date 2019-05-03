​Число жертв вооруженных столкновений под Триполи приблизилось к 400

Число погибших в результате столкновений, которые продолжаются близ Триполи, приблизилось к 400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, "на сегодняшний день по меньшей мере 392 человека убиты и 1936 получили ранения в результате боевых действий" между правительственными силами и отрядами Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.