Число жертв военного конфликта в Судане достигло 528 человек

С начала вооруженных боестолкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли 528 человек, 4599 получили ранения.

С начала вооруженных боестолкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли 528 человек, 4 599 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает суданский минздрав.

"Зарегистрировано 4 599 случаев ранений и 528 смертельных случаев", - указывается в сообщении.

Согласно данным министерства здравоохранения страны, статистика отражает период с 15 по 27 апреля.

В докладе ведомства подчеркивается, что в большинстве суданских провинций, кроме Западного Дарфура и Хартума, фиксируется относительное затишье.