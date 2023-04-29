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Число жертв военного конфликта в Судане достигло 528 человек

Число жертв военного конфликта в Судане достигло 528 человек С начала вооруженных боестолкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли 528 человек, 4599 получили ранения.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 22:20
Число жертв военного конфликта в Судане достигло 528 человек

С начала вооруженных боестолкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли 528 человек, 4 599 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает суданский минздрав.

"Зарегистрировано 4 599 случаев ранений и 528 смертельных случаев", - указывается в сообщении.

Согласно данным министерства здравоохранения страны, статистика отражает период с 15 по 27 апреля.

В докладе ведомства подчеркивается, что в большинстве суданских провинций, кроме Западного Дарфура и Хартума, фиксируется относительное затишье.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSudanda silahlı toqquşmalarda ölənlərin sayı 520 nəfəri ötüb

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