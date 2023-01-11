Число жертв во время взрыва в Афганистане возросло до 21

Число жертв во время взрыва возле здания министерства иностранных дел Афганистана возросло до 21 человека.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что террорист-смертник попытался в среду проникнуть в расположенное в центре Кабула здание МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан".
Смертник попытался прорваться внутрь здания, где в тот момент проходила встреча с представителями Китая, но на входе его остановила охрана. Исламист привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство, в результате погиб сам и унес несколько жизней.