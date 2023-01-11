Число жертв во время взрыва в Афганистане возросло до 21

Число жертв во время взрыва возле здания министерства иностранных дел Афганистана возросло до 21 человека.

Число жертв во время взрыва возле здания министерства иностранных дел Афганистана возросло до 21 человека.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что террорист-смертник попытался в среду проникнуть в расположенное в центре Кабула здание МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан".

Смертник попытался прорваться внутрь здания, где в тот момент проходила встреча с представителями Китая, но на входе его остановила охрана. Исламист привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство, в результате погиб сам и унес несколько жизней.