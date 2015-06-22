​Число жертв вируса MERS в Южной Корее выросло до 27 человек

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило о двух новых смертельных случаях от короновируса MERS.

Как передает Report, в результате число жертв эпидемии выросло до 27 человек.

Также сообщается о трех новых случаях заражения вирусом MERS. Число зараженных достигло 169 человек.

Среди новых жертв вируса пациент в возрасте 97 лет, также страдавший от ракового заболевания, отмечает агентство.

Сообщается, что более 50 человек, у которых диагностировали MERS, были выписаны из больниц после выздоровления.