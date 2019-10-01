Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек

Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным местного министерства здравоохранения, умершему было 65 лет. Как заявил эпидемиолог штата Том Сафранек, мужчина умер еще в мае, но причину смерти удалось установить только сейчас - после волны сообщений об осложнениях из-за курения вейпов и ряда смертельных случаев.Всего на сегодня зафиксировано более 800 обращений о проблемах с дыхательной системой в связи с вейпами.