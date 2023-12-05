Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 16 тыс.

Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 16,2 тыс.
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По его информации, жертвами израильских обстрелов стали 16 248 человек. Среди погибших 7 112 детей и 4 885 женщин, ранения получили свыше 42 тыс. палестинцев.
Число пропавших без вести возросло до 7 600.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.