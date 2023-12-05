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Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 16 тыс.

Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 16 тыс. Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 16,2 тыс.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 22:38
Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 16 тыс.

Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 16,2 тыс.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

По его информации, жертвами израильских обстрелов стали 16 248 человек. Среди погибших 7 112 детей и 4 885 женщин, ранения получили свыше 42 тыс. палестинцев.

Число пропавших без вести возросло до 7 600.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölənlərin ümumi sayı 16 min nəfəri keçib

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