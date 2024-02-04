Число жертв в секторе Газа приблизилось к 27,4 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате бомбардировок и обстрелов различных районов сектора Газа, приближается к отметке в 27,4 тыс., более 66,6 тыс. человек пострадали.

Число палестинцев, погибших в результате бомбардировок и обстрелов различных районов сектора Газа, приближается к отметке в 27,4 тыс., более 66,6 тыс. человек пострадали.

Как передает Report, такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв с октября прошлого года возросло до 27 365, ранены еще 66 630 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы указали, что за последние сутки в анклаве по меньшей мере 127 человек погибли, еще 178 получили ранения". Тела некоторых погибших находятся под завалами, медики пока не могут до них добраться.