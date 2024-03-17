Число жертв в секторе Газа превысило 31,6 тыс. человек

Число палестинцев, погибших с начала военной операции израильских сил в секторе Газа, превысило отметку в 31,6 тыс., еще более 73,6 тыс. человек пострадали.

Число палестинцев, погибших с начала военной операции израильских сил в секторе Газа, превысило отметку в 31,6 тыс., еще более 73,6 тыс. человек пострадали.

Как передает Report, такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава в своем официальном Telegram-канале.

"Число жертв в Газе с октября прошлого года увеличилось до 31 645, еще не менее 73 676 человек получили ранения", - заявили в ведомстве. В минздраве Газы также указали, что за прошедшие 24 часа в секторе 92 человека погибли, еще 130 пострадали".