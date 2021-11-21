Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до четырех

Ребенок умер в результате последствий прогремевшего в начале недели взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана.

Ребенок умер в результате последствий прогремевшего в начале недели взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного управления здравоохранения.

16 ноября в поселке Шортанды в квартире барачного типа произошел взрыв газового баллона, за которым последовал пожар. На месте ЧП были обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.

"Ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии", - цитирует заявление ведомства агентство Казинформ.