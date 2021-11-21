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Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до четырех

Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до четырех Ребенок умер в результате последствий прогремевшего в начале недели взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 15:06
Число жертв в результате взрыва газа в поселке в Казахстане увеличилось до четырех

Ребенок умер в результате последствий прогремевшего в начале недели взрыва газового баллона и пожара в поселке в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного управления здравоохранения.

16 ноября в поселке Шортанды в квартире барачного типа произошел взрыв газового баллона, за которым последовал пожар. На месте ЧП были обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.

"Ребенок 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии", - цитирует заявление ведомства агентство Казинформ.

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