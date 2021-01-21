В результате теракта в Багдаде погибли 28 человек, 73 ранены

В районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва

Число погибших в результате теракта, совершенного сегодня в центре Багдада, составило 28 человек, 73 получили ранения. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По сведениям канала, в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, "террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности". На место происшествия прибывают кареты скорой помощи.

Иракские силовики из соображений безопасности перекрыли все дороги, ведущие к "зеленой зоне" - району в центре Багдада, в котором находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы государственных учреждений.