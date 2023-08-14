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Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21

Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21 По меньшей мере 21 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш.
Другие страны
14 августа 2023 г. 10:47
Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21

По меньшей мере 21 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Эн-ди-ти-ви".

В городе Шимла оползень разрушил храм, погибли девять человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

В соседнем округе Солан селевые потоки разрушили дома в расположенных в холмистой местности населенных пунктах. Погибли не менее семи человек. Еще несколько человек погибли в других округах штата.

Из-за обильных осадков в штате закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат.

Ранее в понедельник агентство ANI сообщало, что вызванные дождями наводнения смыли жилые дома в деревне Джадон округа Солан, в результате семь жителей погибли и трое считаются пропавшими без вести. Всего с приходом в июне муссона более 260 человек в Химачал-Прадеш стали жертвами вызванных обильными осадками наводнений и разрушений.

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