Число жертв в результате проливных дождей на севере Индии возросло до 21

По меньшей мере 21 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Эн-ди-ти-ви".

В городе Шимла оползень разрушил храм, погибли девять человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

В соседнем округе Солан селевые потоки разрушили дома в расположенных в холмистой местности населенных пунктах. Погибли не менее семи человек. Еще несколько человек погибли в других округах штата.

Из-за обильных осадков в штате закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в штат.

Ранее в понедельник агентство ANI сообщало, что вызванные дождями наводнения смыли жилые дома в деревне Джадон округа Солан, в результате семь жителей погибли и трое считаются пропавшими без вести. Всего с приходом в июне муссона более 260 человек в Химачал-Прадеш стали жертвами вызванных обильными осадками наводнений и разрушений.