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Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 43

Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 43 Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 43 человек.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 16:14
Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 43

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 43 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно оперативной сводке поисково-спасательной группы по состоянию на 12:00, число жертв, погибших в результате извержения вулкана Семеру, увеличилось на четыре человека. Общее число погибших - 43", - сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Из-за извержения вулкана пострадали 104 жителя. При этом власти увеличили число пунктов временного размещения вынужденных беженцев до 121.

В настоящее время экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. 8 декабря экстренные службы сообщали о 39 погибших. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.

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Версия на английском языке Death toll from volcanic eruption in Indonesia rises to 43

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