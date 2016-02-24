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    ​Число жертв урагана "Уинстон" на Фиджи возросло до 36 человек

    Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате тропического циклона "Уинстон" в островном государстве Фиджи в Тихом океане возросло до 36 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

    Ранее сообщалось о 29 погибших.

    Урагану присвоена самая высокая, пятая, степень опасности. Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней. В понедельник был отменен комендантский час, введенный ранее для предотвращения больших потерь среди населения во время урагана.

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