​Число жертв урагана "Уинстон" на Фиджи возросло до 36 человек

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате тропического циклона "Уинстон" в островном государстве Фиджи в Тихом океане возросло до 36 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Международный комитет Красного Креста.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

Урагану присвоена самая высокая, пятая, степень опасности. Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней. В понедельник был отменен комендантский час, введенный ранее для предотвращения больших потерь среди населения во время урагана.