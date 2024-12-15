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Число жертв урагана "Шидо" на Майотте возросло до 14

Число жертв урагана "Шидо" на Майотте возросло до 14 Количество погибших в результате урагана Шидо, обрушившегося на Майотту (заморскую территорию Франции в Индийском океане), достигло 14.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 14:29
Число жертв урагана Шидо на Майотте возросло до 14

Количество погибших в результате урагана Шидо, обрушившегося на Майотту (заморскую территорию Франции в Индийском океане), достигло 14.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

В операции по оказанию помощи жителям архипелага участвуют около 1,6 тыс. полицейских и жандармов. В регион направлен самолет ВВС с медицинским оборудованием.

Ураган обрушился на Майотту в субботу. Скорость порывов ветра превышала 200 км/ч. В настоящий момент ураган утих, однако всех жителей Майотты (около 320 тыс. человек) просят сохранять повышенную осторожность.

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