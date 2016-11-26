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    Число жертв урагана "Отто" в Коста-Рике возросло до девяти

    По словам Солиса, 2,5 тысячи человек были эвакуированы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Отто" в Коста-Рике увеличилось до девяти человек.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в пятницу президент страны Луис Гильермо Солис.

    "Глубоко сожалеем о гибели девяти человек в результате урагана "Отто" в Багасесе и Упале", — написал Солис в своем микроблоге Twitter. Ранее глава государства сообщал о четырех погибших.

    Президент также объявил в стране трехдневный траур, который начнется в понедельник.

    По словам Солиса, 2,5 тысячи человек были эвакуированы. К спасательным работам в стране присоединились вертолеты соседней Панамы, а также три самолета из США. Сейчас они ведут поиски в зонах, пострадавших от урагана.

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