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Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 48

Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 48 По меньшей мере 48 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.
Другие страны
30 октября 2023 г. 04:24
Число жертв урагана Отис в Мексике достигло 48

По меньшей мере 48 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Погибло 48 человек - 43 в Акапулько-де-Хуарес и 5 в Койука-де-Бенитес, 6 человек числятся пропавшими без вести, - говорится в заявлении. - Ущерб причинен ориентировочно 273 844 жилым домам. До 80% объектов туристического сектора получили повреждения".

Отключения электроэнергии зафиксированы у 513,5 тыс. пользователей, обслуживание 281,7 тыс. уже восстановлено. 120 больниц и клиник получили повреждения разной степени. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ураган "Отис" достиг суши вблизи города Акапулько ночью 25 октября, ранее усилившись до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана достигала 75 м/с. Ранее сообщалось о 39 погибших.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada "Otis" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 48-ə çatıb

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