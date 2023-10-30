Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 48

По меньшей мере 48 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.

По меньшей мере 48 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Погибло 48 человек - 43 в Акапулько-де-Хуарес и 5 в Койука-де-Бенитес, 6 человек числятся пропавшими без вести, - говорится в заявлении. - Ущерб причинен ориентировочно 273 844 жилым домам. До 80% объектов туристического сектора получили повреждения".

Отключения электроэнергии зафиксированы у 513,5 тыс. пользователей, обслуживание 281,7 тыс. уже восстановлено. 120 больниц и клиник получили повреждения разной степени. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ураган "Отис" достиг суши вблизи города Акапулько ночью 25 октября, ранее усилившись до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана достигала 75 м/с. Ранее сообщалось о 39 погибших.