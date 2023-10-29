Число жертв урагана "Отис" в Мексике достигло 39

По меньшей мере 39 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.

По меньшей мере 39 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на Мексику.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте правительства страны. Ранее сообщалось о 27 погибших.

"Согласно данным генеральной прокуратуры штата Герреро, погибли 39 человек (29 мужчин и 10 женщин). Ущерб причинен 220 035 жилым домам, оценка ущерба продолжается, - говорится в сообщении. - Отключения электроэнергии зафиксированы у 513 524 пользователей".

Власти отмечают, что был нанесен ущерб двум крупным больницам региона и инфраструктуре международного аэропорта Акапулько. До 80% объектов туристического сектора требуют ремонта. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ураган "Отис" достиг суши вблизи города Акапулько в среду ночью. Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра в пределах урагана достигала 75 м/с.