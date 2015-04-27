​Число жертв урагана на севере Пакистана возросло до 37

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана на севере Пакистана достигло 37, более 200 человек получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ураган обрушился на пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва в воскресенье и привел к масштабным разрушениям в регионе. По данным местного центра по борьбе со стихийными бедствиями, скорость ветра достигала 120 км в час.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Доступ спасателей к некоторым районам бедствия затруднен из-за упавших на дорогу деревьев и электрических столбов.

Метеорологический департамент прогнозирует продолжение урагана в течение 24 часов в Малаканде, Пешаваре и Хазаре.