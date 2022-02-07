Число жертв урагана на Мадагаскаре выросло до 20 человек

Число жертв мощного урагана "Батсираи", ударившего по Мадагаскару, увеличилось до 20 человек, 55 тыс. жителей эвакуированы.

Число жертв мощного урагана "Батсираи", ударившего по Мадагаскару, увеличилось до 20 человек, 55 тыс. жителей эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Ранее официальный представитель ООН предупредил, что от этого урагана могут пострадать до 600 тыс. человек. Он ударил по острову спустя несколько дней после того, как тропическая буря "Ана" уже оставила без крова десятки тысяч человек.

В ООН сообщили, что гуманитарные партнеры организации готовятся к ликвидации последствий урагана и оказанию помощи населению.