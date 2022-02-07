О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв урагана на Мадагаскаре выросло до 20 человек

Число жертв урагана на Мадагаскаре выросло до 20 человек Число жертв мощного урагана "Батсираи", ударившего по Мадагаскару, увеличилось до 20 человек, 55 тыс. жителей эвакуированы.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 17:41
Число жертв урагана на Мадагаскаре выросло до 20 человек

Число жертв мощного урагана "Батсираи", ударившего по Мадагаскару, увеличилось до 20 человек, 55 тыс. жителей эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Ранее официальный представитель ООН предупредил, что от этого урагана могут пострадать до 600 тыс. человек. Он ударил по острову спустя несколько дней после того, как тропическая буря "Ана" уже оставила без крова десятки тысяч человек.

В ООН сообщили, что гуманитарные партнеры организации готовятся к ликвидации последствий урагана и оказанию помощи населению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Cyclone kills 20 in Madagascar

Другие новости из категории

Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю платинового юбилея Елизаветы II
Залпы оружейных салютов прозвучали в Лондоне по случаю "платинового юбилея" Елизаветы II
7 февраля 2022 г. 17:11
FT: между США и ЕС остаются разногласия в вопросае санкций против РФ
FT: между США и ЕС остаются разногласия в вопросае санкций против РФ
7 февраля 2022 г. 16:51
Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума
Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума
7 февраля 2022 г. 15:50
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину
7 февраля 2022 г. 15:43
В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19
В китайском Байсэ введен локдаун из-за COVID-19
7 февраля 2022 г. 14:31
Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся завтра
Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся завтра
7 февраля 2022 г. 14:03
Cнегопады парализовали движение транспорта на севере Японии
Cнегопады парализовали движение транспорта на севере Японии
7 февраля 2022 г. 13:44
МИД России: Иран и США настроены синхронизировать шаги по СВПД
МИД России: Иран и США настроены синхронизировать шаги по СВПД
7 февраля 2022 г. 11:50
В Японию прибудут эксперты МАГАТЭ для проверки планов сброса воды с АЭС Фукусима-1
В Японию прибудут эксперты МАГАТЭ для проверки планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
7 февраля 2022 г. 10:18
По итогам соцопроса в Южной Корее лидирует кандидат в президенты от оппозиции
По итогам соцопроса в Южной Корее лидирует кандидат в президенты от оппозиции
7 февраля 2022 г. 08:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi