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Число жертв урагана на Мадагаскаре превысило 130 человек

Число жертв урагана на Мадагаскаре превысило 130 человек Число погибших в результате циклона "Батсираи" на Мадагаскаре превысило 130 человек.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 00:59
Число жертв урагана на Мадагаскаре превысило 130 человек

Число погибших в результате циклона "Батсираи" на Мадагаскаре превысило 130 человек.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета Madagascar Tribune.

Издание со ссылкой на Национальное бюро борьбы с последствиями природных катастроф указывает, что предварительно общее число пострадавших от стихийного бедствия достигло 112 тыс человек, 61 тыс из которых - внутренне перемещенные лица.

Ураган разрушил более 50 больниц, около 1 200 учебных классов.

Накануне Главное управление метеорологии Мадагаскара предупредило об опасности приближения нового циклона "Клифф", который будет сопровождаться обильными дождями, растет также угроза очередных наводнений.

Обычно сезон циклонов продолжается на Мадагаскаре с октября по март, их может насчитываться несколько десятков, в том числе 3-5 - наиболее мощных, со скоростью ветра около 200 км/ч.

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Версия на азербайджанском языке Madaqaskarda qasırğa qurbanlarının sayı 130-u ötüb

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