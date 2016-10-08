Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити увеличилось до 877 человек

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мэттью" на Гаити возросло до 877 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Ранее было официально объявлено о 842 погибших.

Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. Власти страны заявляют, что на юге острова, который больше всего пострадал от разгула стихии, были разрушены свыше 3,2 тыс. жилищ. По меньшей мере 350 тыс. человек на Гаити нуждаются в помощи. О планах оказания гуманитарной поддержки этой стране уже объявили ряд стран, включая США, Францию и Венесуэлу.

Сейчас "Мэттью" активно продвигается по территории Соединенных Штатов на север в направлении штатов Джорджия и Южная Каролина со скоростью 5,5 м/с.

Режим чрезвычайного положения объявлен в штатах Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина.