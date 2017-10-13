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    Число жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико выросло до 49

    Большая часть погибших скончалась непосредственно из-за урагана

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Из-за урагана «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 49 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на Департамент общественной безопасности.

    Уточняется, что большая часть погибших скончалась непосредственно из-за урагана, а остальные из-за бактериальных болезней, которые спровоцировал удар стихии.

    «Число погибших в Пуэрто-Рико выросло до 49. 45 человек погибли от урагана «Мария», четыре от бактериальной болезни после удара стихии», — пишет телеканал в своём Twitter.

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 43 человек.

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