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    Число жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико возросло до 64

    Ещё два человека умерли в результате косвенных последствий урагана

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших из-за последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 64 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

    Сообщается, что ещё два человека умерли в результате косвенных последствий урагана.

    «Эти смерти были установлены в ходе дополнительных расследований случаев, на которые было обращено наше внимание», — цитирует телеканал заявление секретаря департамента Гектора М. Пескера.

    Как отмечается, число жертв стихии всё ещё может возрасти.

    Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, ему была присвоена 4 категорию опасности.

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