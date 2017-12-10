Число жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико возросло до 64

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших из-за последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 64 человек.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

Сообщается, что ещё два человека умерли в результате косвенных последствий урагана.

«Эти смерти были установлены в ходе дополнительных расследований случаев, на которые было обращено наше внимание», — цитирует телеканал заявление секретаря департамента Гектора М. Пескера.

Как отмечается, число жертв стихии всё ещё может возрасти.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, ему была присвоена 4 категорию опасности.