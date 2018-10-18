Число жертв урагана Майкл в США возросло до 33

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В США число погибших в результате последствий урагана «Майкл» увеличилось до 33. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные власти, передает Report.

По данным издания, больше всего жертв в штате Флорида — 23, также шесть человек погибли в Вирджинии, трое в Северной Каролине и один в Джорджии. Ранее сообщалось о 29 погибших. По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон усердно работает с каждым районом, попавшим под удар стихии.