Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до 29

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за последствий урагана "Майкл", который уже рассеялся, достигло в США 29 человек, власти ожидают, что оно продолжит расти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Согласно его подсчетам, 20 человек погибли в штате Флорида, пять - в Вирджинии, три - в Северной Каролине и один - в Джорджии.

Поиски местных жителей, с которыми из-за удара стихии был утрачен контакт, продолжаются. По последним данным, таких людей насчитывается более 1 тыс. Власти полагают, что кто-то из них, вероятно, погиб и прогнозируют рост числа жертв.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час.