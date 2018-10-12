Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на власти.

По его информации, один из них погиб в штате Северная Каролина.

Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.