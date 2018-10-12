Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на власти.
По его информации, один из них погиб в штате Северная Каролина.
Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.
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