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    Число жертв урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на власти.

    По его информации, один из них погиб в штате Северная Каролина.

    Ранее сообщалось о пяти жертвах стихии. По данным телекомпании ABC, среди погибших 11-летний ребенок.

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