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    Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 10 человек

    Ранее сообщалось 23 пострадавших на французских заморских территориях

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 10 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось о 8 погибших и 23 пострадавших на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

    По данным агентства, по меньшей мере, один человек погиб на заморской территории Великобритании - острове Ангилья. Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 90% дорог на острове непроходимы.

    На острове Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда жертвой урагана стал двухлетний мальчик, он погиб, когда его семья пыталась покинуть разрушенный дом.

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