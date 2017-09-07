Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Ирма" увеличилось до 10 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 8 погибших и 23 пострадавших на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

По данным агентства, по меньшей мере, один человек погиб на заморской территории Великобритании - острове Ангилья. Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 90% дорог на острове непроходимы.

На острове Барбуда в государстве Антигуа и Барбуда жертвой урагана стал двухлетний мальчик, он погиб, когда его семья пыталась покинуть разрушенный дом.