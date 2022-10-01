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Число жертв урагана "Иэн" в США возросло до 45

Число жертв урагана "Иэн" в США возросло до 45 По меньшей мере 45 человек погибли вследствие урагана "Иэн", который обрушился в среду на американский штат Флорида.
Другие страны
1 октября 2022 г. 22:09
Число жертв урагана Иэн в США возросло до 45

По меньшей мере 45 человек погибли вследствие урагана "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные местных властей.

Так, в округе Ли погибли 16 человек, в округе Шарлотт - 12 человек, в округе Коллиер - 8 человек. Стихийное бедствие также вызвало разрушения в штате. Серьезно повреждено большое количество дорог, мостов и зданий.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что удар стихии нанес штату исторический ущерб, на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 1,2 млн потребителей.

Напомним, что ранее сообщалось о 19 погибших.

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