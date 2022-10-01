Число жертв урагана "Иэн" в США возросло до 45

По меньшей мере 45 человек погибли вследствие урагана "Иэн", который обрушился в среду на американский штат Флорида.

По меньшей мере 45 человек погибли вследствие урагана "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные местных властей.

Так, в округе Ли погибли 16 человек, в округе Шарлотт - 12 человек, в округе Коллиер - 8 человек. Стихийное бедствие также вызвало разрушения в штате. Серьезно повреждено большое количество дорог, мостов и зданий.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что удар стихии нанес штату исторический ущерб, на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 1,2 млн потребителей.

Напомним, что ранее сообщалось о 19 погибших.