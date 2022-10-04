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Число жертв урагана "Иэн" достигло почти 100

Число жертв урагана "Иэн" достигло почти 100 По меньшей мере 98 человек погибли из-за урагана "Иэн", который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.
Другие страны
4 октября 2022 г. 06:17
Число жертв урагана Иэн достигло почти 100

По меньшей мере 98 человек погибли из-за урагана "Иэн", который на прошлой неделе обрушился на американский штат Флорида.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, в штате Флорида местными властями подтверждена гибель 94 человек, жертвами удара стихии также стали четверо жителей Северной Каролины. Ранее сообщалось о 87 погибших.

Ураган четвертой категории "Иэн" достиг побережья штата Флорида в среду. В четверг он ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы.

Без электричества в штате остаются более 556 тыс. потребителей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “İen” qasırğasında ölənlərin sayı 98 nəfərə çatıb

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