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Число жертв урагана в США выросло до шести

Число жертв урагана в США выросло до шести По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может значительно вырасти
Другие страны
1 сентября 2021 г. 14:25
Число жертв урагана в США выросло до шести

По меньшей мере шесть человек погибли из-за циклона "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила телекомпания NBC.

Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил телеканалу о гибели двух электриков компании в штате Алабама. Инцидент произошел накануне утром во время выполнения ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за урагана.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще два человека погибли в штате Луизиана.

По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может значительно возрасти.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.

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