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    Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 44 человек

    Спасатели продолжают поиски пропавших

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В результате урагана "Харви", обрушившегося на США, по последним данным, погибли 44 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Как отмечается, прошло уже восемь дней с момента, как ураган обрушился на американский штат Техас.

    Спасатели продолжают поиски пропавших и оказывают помощь пострадавшим.

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал восстанавливать и возрождать пострадавший от "Харви" Техас.

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