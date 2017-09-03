Число жертв урагана "Харви" в США возросло до 44 человек

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В результате урагана "Харви", обрушившегося на США, по последним данным, погибли 44 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, прошло уже восемь дней с момента, как ураган обрушился на американский штат Техас.

Спасатели продолжают поиски пропавших и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал восстанавливать и возрождать пострадавший от "Харви" Техас.