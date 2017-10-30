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    Число жертв урагана "Герварт" в Европе достигло шести

    В ФРГ из-за непогоды погибли два человека© "Reuters"

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Число людей, погибших в результате обрушившегося на Европу урагана "Герварт", достигло шести.

    Как передает Report, об этом сообщает SBS.

    Отмечается, что в ФРГ из-за непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия.

    29 октября на центральную и северную части Германии обрушился ураган "Герварт".

    Ранее сообщалось о гибели в результате бедствия двух человек в Польше и ещё двоих в Чехии.

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