Число жертв урагана "Герварт" в Европе достигло шести

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Число людей, погибших в результате обрушившегося на Европу урагана "Герварт", достигло шести.

Как передает Report, об этом сообщает SBS.

Отмечается, что в ФРГ из-за непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия.

29 октября на центральную и северную части Германии обрушился ураган "Герварт".

Ранее сообщалось о гибели в результате бедствия двух человек в Польше и ещё двоих в Чехии.