 Наверх

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 50

​Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 50

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Полиция уточнила, что 42 человека погибли на острове Абако, которому стихия нанесла разрушительный ущерб, еще восемь скончались на острове Большой Багама.

"Так как еще много человек, предположительно, считаются пропавшими без вести, потому что от них ничего не было слышно с нашествия "Дориана", мы просим родственников заявлять о пропавших в полицию", - сказал представитель полиции Энтони Фергюсон. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!