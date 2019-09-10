​Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 50

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал ABC.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Полиция уточнила, что 42 человека погибли на острове Абако, которому стихия нанесла разрушительный ущерб, еще восемь скончались на острове Большой Багама.

"Так как еще много человек, предположительно, считаются пропавшими без вести, потому что от них ничего не было слышно с нашествия "Дориана", мы просим родственников заявлять о пропавших в полицию", - сказал представитель полиции Энтони Фергюсон.