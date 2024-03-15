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Число жертв ударов по очереди за гумпомощью в Газе возросло до 100 человек

Число жертв ударов по очереди за гумпомощью в Газе возросло до 100 человек Число погибших в результате израильских ударов по очереди граждан, ожидавших распределения гуманитарной помощи в административном центре сектора Газа, возросло до 100 человек.
Другие страны
15 марта 2024 г. 13:17
Число жертв ударов по очереди за гумпомощью в Газе возросло до 100 человек

Число погибших в результате израильских ударов по очереди граждан, ожидавших распределения гуманитарной помощи в административном центре сектора Газа, возросло до 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Еще 200 человек получили ранения.

Под обстрел попали палестинцы, ожидавшие помощь на перекрестке Эль-Кувейт трассы Салах-эд-Дин на юго-востоке Газы.

Впервые аналогичный инцидент произошел 29 февраля в районе Ан-Наблуси города Газа. Тогда погибли по меньшей мере 112 человек, еще 760 пострадали.

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