Число жертв ударов по очереди за гумпомощью в Газе возросло до 100 человек

Число жертв ударов по очереди за гумпомощью в Газе возросло до 100 человек

Число погибших в результате израильских ударов по очереди граждан, ожидавших распределения гуманитарной помощи в административном центре сектора Газа, возросло до 100 человек.

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